Видео: на Кирочной обрушились балконы на трех этажах

Капитальный ремонт по планам должен был состояться только в следующем году.

В центре Петербурга 26 мая обрушились три балкона в доме на Кирочной. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

Обрушение в доме 20 по улице Кирочной произошло около 11:00. Три балкона висят над тротуаром, четвертый балкон погнулся, но устоял. На проезжей части и тротуаре валяются куски бетона. По словам очевидцев, никто не пострадал, сейчас на месте работают сотрудники МЧС. Тротуар и проезжая часть ограждены, для движения оставлена одна полоса.

Шестиэтажный монолитно-бетонный дом на Кирочной улице построен в 1935 году. Несущая часть представляет собой внутренние бетонные перегородки коробочного типа, составляющие сотообразное построение здания. В 2001 году КГИОП включил данный дом в перечень объектов культурного наследия Петербурга. Капитальный ремонт по планам должен был состояться только в следующем году.

Момент обрушения фасада дома напротив Казанского собора попал на видео.

Фото и видео: Piter.TV