Что известно об обрушении балконов на Кирочной

Piter.TV собрал имеющуюся к данному часу информацию по данному ЧП.

В Петербурге 26 мая в первой половине дня в доме на Кирочной улице обрушились балконы. Piter.TV собрал всю имеющуюся к данному часу информацию.

Как стало известно из открытой информации, дом был введен в эксплуатацию в 1935 году, хотя на сайте КГИОП значится другая дата – 1938 год. В 2001 году дом № 20 по Кирочной улице был включён КГИОПом в "Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность".

Капитальный ремонт в этом доме не проводили ни разу с момента постройки, но он был запланирован на 2021 год. Однако, как сообщили местные жители Piter.TV, капремонт вовсе перенесли на 2024 год. В ООО "ЖКС1ЦР" Piter.TV отказались давать любые комментарий и посоветовали обратиться в администрацию Центрального района. По информации с сайта общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации, дела с ремонтом в данном доме обстоят следующим образом. То есть ремонт фасада планировалось провести даже позже, чем предполагалось изначально.

Piter.TV также пообщался с главой Центрального района и узнал, что обрушившиеся балконы не являлись аварийными. А почему они все-таки упали предстоит выяснить экспертам. Также, как рассказал Максим Мейксин, 80% домов в Центральном районе построены до 1917 года, но с такой аварийностью в районе сталкиваются не часто. После данного ЧП будут проверены конструкции старых балконов в районе.

Врио заместителя начальника ГУ МЧС по Петербургу Егор Цыганов рассказал, что для ликвидации угрозы падения и демонтажа конструкций к месту направлен кран Специализированной пожарно-спасательной части. На вопрос, из-за чего могло произойти обрушение, сотрудник МЧС ответить также не смог.

Piter.TV показал место ЧП с высоты птичьего полета.

Видео: Piter.TV