МЧС прокомментировало обрушение балконов на Кирочной

После экспертизы будет приниматься решение о демонтаже балконов.

Врио заместителя начальника ГУ МЧС по Петербургу Егор Цыганов дал комментарий по поводу обрушения балконов в жилом доме на Кирочной, 20.

В 11:11 поступило сообщение об обрушении балконов с 6 по 4 этаж. На данный момент все ограждено, пострадавших нет. Проводится проверка, изучение состояния балконов, будет приниматься решение об их демонтаже и аккуратно будем их снимать. Егор Цыганов

На данный момент на месте ЧП работают 6 единиц техники и 50 человек личного состава. Уцелевшие балконы подвергнутся экспертизе и только после этого будет принято решение об их дальнейшей судьбе. Место происшествия ограждено, сохраняется угроза дальнейшего падения балконов. Для ликвидации угрозы падения и демонтажа конструкций к месту направлен кран Специализированной пожарно-спасательной части.

На вопрос, из-за чего могло произойти обрушение, сотрудник МЧС ответить не смог.

Момент обрушения балконов на Кирочной попал на видео.