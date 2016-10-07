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Момент обрушения балконов на Кирочной попал на видео

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На тротуаре в момент обрушения никого не было, пешеходы переходили дорогу неподалеку от дома.

В Петербурге в центре города около 11 часов дня обрашились балконы жилого дома на Кирочной. Момент обрушения попал на камеры видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Как видно по кадрам, на тротуаре в момент обрушения никого не было, пешеходы переходили дорогу неподалеку от дома. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС.

Как Piter.TV писал ранее, в доме 20 по Кирочной улице планировали провести капитальный ремонт в 2021 году. Дом был построен в 1938. 

Видео: Piter.TV

Теги: кирочная, обрушение балконов на кирочной
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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