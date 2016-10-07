Власти Петербурга назвали предполагаемую причину обрушения балконов на Кирочной

Обрушение балконов в доме №20 по Кирочной улице произошло 26 июня.

Наиболее вероятная причина обрушения четырех балконов в жилом доме в центре Санкт-Петербурга - коррозия конструкций из-за нарушения гидроизоляции в здании. Об этом сообщила пресс-служба администрации Центрального района.

Обрушение балконов в доме №20 по Кирочной улице произошло 26 июня. Первый балкон обрушился и упал на нижние, которые также не выдержали нагрузки. Пострадавших во время ЧП нет. Остатки рухнувших балконов были демонтированы.

Дом №20 был построен в 30-х годах XX века. В 2001 году здание попало в список КГИОП как объект, представляющий историческую и культурную ценность.

Глава района: "Обрушившиеся балконы на Кирочной не были аварийными".

Видео: Piter.TV