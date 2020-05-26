Видео: на Кирочной начали демонтаж балконов после обрушения

На Кирочной улице начали снимать балконы, которые обрушились днем 26-го мая. Корреспондент Piter.TV прислал видео с места события. На кадрах видно, как специалисты "отрывают" балкон от жилого дома.
Инцидент произошел в доме №20. Там самовольное обрушились балконы с шестого по третий этаж, никто не пострадал. Глава Центрального района заявил о том, что они не находились в аварийном состоянии.
В результате происшествия никто не пострадал. Более подробно о случившемся можно прочитать здесь.
Видео: Piter.TV
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