Видео: на Кирочной начали демонтаж балконов после обрушения

Пострадали четыре балкона.

На Кирочной улице начали снимать балконы, которые обрушились днем 26-го мая. Корреспондент Piter.TV прислал видео с места события. На кадрах видно, как специалисты "отрывают" балкон от жилого дома.

Инцидент произошел в доме №20. Там самовольное обрушились балконы с шестого по третий этаж, никто не пострадал. Глава Центрального района заявил о том, что они не находились в аварийном состоянии.

В результате происшествия никто не пострадал. Более подробно о случившемся можно прочитать здесь.

Видео: Piter.TV