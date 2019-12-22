В управляющей компании дома с обрушившимися балконами на Кирочной не стали комментировать ситуацию

С шестого по третьей этаж произошло самовольное обрушение балконов.

Сегодня днем в жилом доме в центре Петербурга обрушились четыре балкона. Инцидент произошел на Кирочной улице, 20. Управляющей компанией, которая ответственна за дом, является ЖКС №1 Центрального района. Piter.TV попытался получить комментарий у представителей жилкомсервиса.

Я догадываюсь, что вы хотите узнать, но никого нет, поэтому комментариев пока нет. Связывайтесь с пресс-секретарем администрации [Центрального района ― прим.Piter.TV], ответили в ЖКС№1 ЦР.

Как рассказал Piter.TV глава района Максим Мейксин, 80% домов в Центральном районе построены до 1917 года, но с такой аварийностью в районе сталкиваются не часто. После данного ЧП будут проверены конструкции старых балконов в районе.

В результате инцидента никто не пострадал.

Видео: Piter.TV