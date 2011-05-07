В преддверии лета в Александринском театре открыли видовой балкон

Посещение балкона – часть театральной традиции.

В Александринском театре для зрителей открыли видовой балкон. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Отмечается, что историческую лоджию получится посетить перед спектаклями и в антрактах. С момента открытия учреждения в 1832 году и до 1856 года балкон был доступен только ограниченному кругу посетителей, а именно – гостям императора Николая I. В прошлом веке он стал местом для прогулок и приемов по случаю важных событий.

Посещение балкона – часть театральной традиции.

Так что обязательно приходите на постановки и заглядывайте в антракте на историческую лоджию, чтобы полюбоваться с балкона на летний и солнечный Петербург! Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что до 1 июня продлится празднование 322-летия Петербурга.

Фото: пресс-служба Александринского театра