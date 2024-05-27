Празднование 322-летия Петербурга продлится до 1 июня

Торжества стартуют с Сенатской площади, где пройдет церемония возложения цветов к памятнику основателю города – Петру I.

День рождения Петербурга в этом году продлится с 27 мая до 1 июня. Об этом рассказали в Смольном.

Торжества стартуют с Сенатской площади, где пройдет церемония возложения цветов к памятнику основателю города – Петру I. А еще состоится концерт в БКЗ "Октябрьский", в Михайловском театре – гала-концерт звезд оперы и балета. Планируется и Парад духовых детско-юношеских оркестров на Соборной площади Петропавловской крепости. Свыше 800 маленьких музыкантов из 33 образовательных учреждений исполнят произведения, которые стали частью музыкальной истории Северной столицы.

Помимо этого, в Юсуповском саду 28 мая начнутся "Городские танцевальные веранды". Петербург делает это по просьбам представителей старшего поколения. На Дворцовой площади 30 мая проведут шоу "Классика на Дворцовой", зрители увидят 26 мини-спектаклей. В них поучаствуют более 100 музыкантов. После пройдет пятый фестиваль "Музыка Дворцового моста". Завершит программу 1 июня фестиваль "Петровские Ассамблеи 3.2.2" на стадионе "Газпром Арена".

Фото: Piter.TV