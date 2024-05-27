Концерт "Классика на Дворцовой" пройдет 30 мая в честь 322-летия Петербурга

Начало в 21:30, вход свободный.

Стало известно, когда пройдет шоу "Классика на Дворцовой". Мероприятие запланировано на 30 мая в честь 322-летия Петербурга. Об этом 15 мая рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

В программе концерта – оперные и эстрадные хиты, с мультимедийными декорациями на фоне, в сопровождении симфонического оркестра и артистов ведущих танцевальных коллективов страны. Начало в 21:30, вход свободный.

Ранее мы сообщили о программе на "Ночь музеев" в Северной столице. В этом году акция объединит 140 культурных учреждений, включая музеи, галереи, библиотеки, выставочные площадки и концертные залы. Состоятся выставки, музыкальные выступления, театральные постановки, экскурсии.

Видео: Telegram / Пиотровский Online