В Петербурге возрождают "Городские танцевальные веранды"

На площадках будут работать профессиональные хореографы.

По просьбе людей старшего поколения в Петербурге возрождают традицию танцевальных площадок. Их включат в программу "Серебряный возраст", рассказал губернатор Александр Беглов.

"Городские танцевальные веранды" состоятся с мая по декабрь. На площадках будут работать профессиональные хореографы, в перерывах организуют творческие мастер-классы.

Главной летней локацией под звуки Оркестра штаба Ленинградского военного округа станет Юсуповский сад, осенью и зимой вечера пройдут в атриуме Центрального музея связи имени А. С. Попова. Также потанцевать получится в саду Девятого Января в Кировском районе, в парке "Имени И. В. Бабушкина" в Невском районе, в Таврическом саду в Центральном районе и на площади около КДЦ "Подвиг" в Колпино. Кроме того, площадки организуют в Румянцевском саду, на площади перед КДК "Красносельский", летней эстраде в Московском парке Победы, площади у театра "Буфф" и проспекте Ленина, 15, перед КДЦ "Максим", в Пушкинском районе – перед ДК, в Сестрорецке – в "Дубках", в Зеленогорске – у "Стрекозы".

Ранее на Piter.TV: более 120 тыс. петербуржцев стали держателями карт "Серебряный возраст" за полгода.

Фото: Telegram / Александр Беглов