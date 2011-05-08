Более 120 тыс. петербуржцев стали держателями карт "Серебряный возраст" за полгода

Спросом пользует система электронных сертификатов на бесплатное посещение музеев для пожилых граждан.

За последние 6 месяцев жители Северной столицы оформили более 120 тыс. карт "Серебряный возраст". Недавно держатели подобных карт получили возможность бесплатного посещения музеев, – сообщают в пресс-службе городской администрации.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что проект "Серебряный возраст" является новым подходом к формированию комфортной среды для пожилых петербуржцев. Программа подразумевает как медицинское сопровождение пожилых людей, так и создание условий для профессиональной переподготовки, а также занятий спортом и проведения досуга.

Многое уже делается. Растет число держателей карт ЕКП "Серебряный возраст", которая помогает активно участвовать в культурной жизни города. Только за первую неделю марта более 10 тысяч горожан подали заявления на оформление электронного сертификата для посещения музеев. Город будет и дальше наращивать поддержку пожилых петербуржцев. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

В пресс-службе напомнили, что оформить карту "Серебряный возраст" можно в любом из пяти банков-партнеров ЕКП – например, в Сбербанке, ВТБ, банке "Санкт-Петербург", Газпромбанке или Промсвязьбанке. Она доступна женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет.

Ранее мы сообщали, что за 3 дня петербуржцы серебряного возраста оформили более 3500 сертификатов для посещения музеев.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга