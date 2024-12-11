За 3 дня петербуржцы серебряного возраста оформили более 3500 сертификатов для посещения музеев

С 1 марта петербургские пенсионеры могут покупать билеты в музеи, оплачивая их специальным электронным сертификатом.

Более 3500 сертификатов для посещения музеев оформили петербуржцы серебряного возраста за три дня. Об этом в своём Telegram-канале рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

С 1 марта петербургские пенсионеры могут покупать билеты в музеи, оплачивая их специальным электронным сертификатом. Он доступен для мужчин от 60 лет и женщин – от 55.

Сертификат номиналом 1500 рублей привязывается к Единой карте петербуржца или к ЕКП "Серебряный возраст". Сумма начисляется ежегодно. В программу включены 14 федеральных и 25 региональных музеев Петербурга.

Для оформления сертификата в МФЦ нужен только паспорт и номер электронной карты ЕКП или "Серебряный возраст". Кроме того, сделать это можно на Госуслугах.

Фото: Piter.tv