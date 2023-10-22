Детские театры на школьных каникулах посетили более 23 тыс. петербуржцев

Заполняемость залов с 27 октября по 7 ноября составила более 97%.

Более 23 тыс. зрителей посетили детские театры во время школьных каникул в Петербурге, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Юных зрителей принимали Большой театр кукол, Театр у Нарвских ворот, Кукольный театр сказки, театр "На Неве", театр "Зазеркалье", ТЮЗ имени Брянцева, Театр марионеток имени Деммени. Заполняемость залов с 27 октября по 7 ноября составила более 97%.

Лидером по посещаемости стал ТЮЗ имени Брянцева: культурное учреждение приняло 12,2 тыс. зрителей. На втором месте оказался театр "На Неве" (7,6 тыс. зрителей), а на третьем – театр "Карамболь" (6 тыс. человек).

Здорово, что все больше ребят приходят на постановки петербургских театров и вместе с родными открывают для себя волшебный мир театрального искусства! Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

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Фото: Telegram / Пиотровский Online