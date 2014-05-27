В ГД предложили разрешить родителям удаленно работать в каникулы ребенка

Депутаты рассказали, как помочь гражданам чаще уделять внимание семье.

Депутаты Государственной думы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили в России дать право родителю ребенка на дистанционную или комбинированную работу на период школьных каникул. Такое обращение с соответствующим предложением к главе министерства по труду и социальной защите Антону Котякову. Текст документа по СМИ распространила пресс-служба политических деятелей. Они видит необходимость в том, чтобы определить причину отказа работодателя в предоставлении такого формата. Он должен допускаться только при объективной невозможности удаленной или комбинированной работы по характеру выполняемых сотрудником обязанностей.

Считаем необходимым рассмотреть вопрос о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающих право родителя ребенка школьного возраста на временную дистанционную или комбинированную работу на период школьных каникул, если выполняемая трудовая функция позволяет осуществлять ее без ущерба для работодателя. пресс-служба политиков

Парламентарии из нижней палаты указали на то, что в период школьных каникул многие родители сталкиваются с проблемой, как и проводить больше времени с детьми и быть рядом, но не имеют для этого достаточных возможностей без ущерба для работы. Авторы законодательной инициативы считают, что при условии, что трудовая функция объективно позволяет выполнять человеку обязанности в дистанционном режиме или в комбинированном формате, но работодатель может не согласовать такой режим работы. В результате родителям приходится брать отпуск или договариваться неформально. В противном случае гражданам приходится искать другие временные решения по присмотру за ребенком.

