В Госдуме предложили расширить майские праздники за счет новогодних

Депутат Госдумы, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил расширить майские праздники за счет новогодних. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Миронов напомнил, что в нынешнем году в начале мая будут три дня выходных, потом пять дней работы. По его словам, в России много дачников, и для них дополнительные выходные в начале сезона были бы полезны. Депутат отметил, что такие "каникулы" люди могли бы использовать себе на пользу.

Также Миронов заявил, что считает перебором почти две недели зимних каникул. Он подчеркнул, что будет настаивать на своем предложении в Госдуме.

Ранее в Госдуме рассказали о планах по законопроекту против сталкинга.

