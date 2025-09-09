В Госдуме рассказали о планах по законопроекту против сталкинга

За первое нарушение предлагается ввести штраф 2 тысяч рублей, за повторное - штраф до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток.

Законопроект о введении ответственности за навязчивое преследование человека (сталкинг) будет доработан с учетом замечаний федерального правительства и внесен на рассмотрение в Государственную думу. Соответствующее заявление в интервью новостному агентству "ТАСС" сделал руководитель профильного комитета законодательного органа по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат из нижней палаты парламента указал, что КоАП могут расширить новой статьей 5.612 "Навязчивое преследование". Она предусматривает штрафы за систематическое нежелательное внимание к человеку против его воли, включающее слежку, телефонные звонки, СМС-сообщения, угрозы, запугивания, домогательства, в тои числе и через Интернет. Речь идет о действиях, которые вызывают у жертвы психоэмоциональное напряжение, дискомфорт, страх или тревогу.

Нам поступил отзыв из правительства, там высказаны замечания, они будут учтены, и законопроект будет перевнесен в Государственную думу. Нужно принимать поправки, которые бы позволяли вовремя принимать действенные меры в отношении тех, кто позволяет себе вторгаться в личную зону. Еще до момента совершения преступления. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

По мнению политика, у правоохранительных органов не хватает инструментов для защиты людей от преследования. Если в административном кодексе предусмотреть ответственность, предупреждение или штраф, а уже за повтор - штраф или административный арест для нарушителя, то уже даже наличие таких статей станет хорошей профилактической мерой.

В Госдуме предложили новый законопроект о штрафах за сталкинг.

