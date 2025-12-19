В Госдуме предложили новый законопроект о штрафах за сталкинг

Ярослав Нилов раскрыл подробности обновленной версии законопроекта.

Новая версия законопроекта об административной ответственности за навязчивое преследование (сталкинг), в том числе домогательства в интернете, направлена на заключение в федеральное правительство. Соответствующее заявление сделал журналистам информационного агентства "ТАСС" руководитель комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Законодатель уточнил, что речь идет о дополнении КоАП статьей 5.612 под названием "Навязчивое преследование". За первое нарушение предлагается ввести штраф в две тысячи рублей, за повторное - штраф до пяти тысяч рублей или арест до 15 суток. В тексте предложения говорится о том, что новая норма позволит жертвам сталкинга обращаться к прокурору по месту нарушения. Далее дело будет рассматривать мировой судья.

Штрафы за систематическое нежелательное внимание к человеку против его воли, включающее слежку, телефонные звонки, СМС-сообщения, угрозы, запугивания, домогательства.... вызывающее психоэмоциональное напряжение, дискомфорт, страх или тревогу. текст документа

В пояснительной записке говорится о том, что сейчас на территории России отсутствует отдельная норма об ответственности за навязчивое преследование без применения физического насилия, а привлечение к уголовной ответственности по действующим статьям на практике затрудняется Законопроект парламентария направлен на расширение гарантий защиты прав населения на личную неприкосновенность. Ярослав Нилов заметил, что речь идет о переработке предыдущей версии инициативы, которая не была одобрена коллегами по нижней палате парламента.

Фото: pxhere.com