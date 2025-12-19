Инициатива получила поддержку правительства при условии доработки ряда замечаний.

В Госдуме поддержали ужесточение госконтроля за домашними животными. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документ, направленный на рассмотрение в конце сентября 2025 года.

Данную инициативу выдвинул комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Речь идет о введении обязательной маркировки отдельных видов домашних животных. Инициатива получила поддержку правительства при условии доработки ряда замечаний.

Маркировку животных предлагают оформить с помощью ошейников, бирок и микрочипов. Авторы проекта подчеркнули, что регистрация домашних питомцев должна помочь в поиске пропавших животных и отслеживать, когда хозяева бросают их на улице. Тип средства маркирования владелец животного будет выбирать самостоятельно.

Фото: pxhere.com