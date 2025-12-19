В Госдуме хотят в несколько раз повысить зарплату учителям

Авторы проекта предлагают определить структуру заработной платы, при которой оклад составляет не менее 70% заработка.

В Госдуме предложили в несколько раз повысить зарплату учителям. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на обращение, направленное вице-премьеру РФ Дмитрий Чернышенко.

Авторами инициативы выступили глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Они предложили установить оплату труда учителей не ниже 200% средней заработной платы по региону.

Также авторы проекта предлагают нормативно определить структуру заработной платы, при которой оклад составляет не менее 70% заработка. Кроме того, стимулирующие выплаты должны иметь дополнительный характер и предоставляться по прозрачным критериям.

Фото: Piter.tv