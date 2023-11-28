"Мосты через время": "Сатирикон" покажет Петербургу молодых актеров и классику

Гостей, помимо спектаклей, ждут творческие встречи, лекции и другие мероприятия.

Московский театр "Сатирикон" приехал с гастролями в Санкт-Петербург. Театральные постановки будут представлены со 2 по 8 ноября в рамках проекта "Мосты через время", приуроченного к 85-летию театра. Жителям и гостям Петербурга будут показаны два спектакля: "Елизавета Бам" по произведению Д. Хармса и "Государь-стендап", которые пройдут на сценах Александринского театра и театра Эстрады. Об этом рассказал корреспондент Piter.tv.

Гастроли получили такое название, потому что таким образом осуществляется попытка воссоединить прошлое и настоящее театра. Константин Райкин, художественный руководитель театра "Сатирикон"

Также худрук театра "Сатирикон" отметил, что в гастролях примет участие большое количество молодых актеров.

Театр – дело молодых, поэтому предпочтение я в первую очередь отдаю молодым артистам. Мне важно чтобы театр не старел. Константин Райкин, художественный руководитель театра "Сатирикон"

По словам директора "Сатирикона" Елизаветы Гавриловой, гостей, помимо спектаклей, ждут творческие встречи, лекции и другие мероприятия.

Для нас важно, что это не просто спектакли, а целая история, целый проект, приуроченный к юбилею театра. Елизавета Гаврилина, директора "Сатирикона"

Мне тоже очень хотелось бы показать наши спектакли в "Сатириконе", это был бы очень интересный обмен. Юрий Гальцев, актер, художественный руководитель театра Эстрады им. Аркадия Райкина

"Сатирикон" — московский театр под руководством Константина Райкина. История театра началась в 1939 году с основания Ленинградского театра эстрады и миниатюр. В 1982-м театр переехал в Москву, а с 1987-го носит название "Сатирикон".

Фото: Piter.tv