Театр "Сатирикон" начнет гастроли в Петербурге с премьерных постановок

В Петербург привезли две новые постановки.

В Петербурге стартуют гастроли театра "Сатирикон" в рамках проекта "Мосты через время". На пресс-конференции 1 ноября в "Интерфаксе" художественный руководитель театра Константин Райкин сообщил, что для выступлений подготовлены две свежие постановки.

Мы привезли два спектакля. Один из них – "Елизавета Бам" по произведению Хармса, который впервые гастролирует за пределами Москвы,. Константин Райкин, художественный руководитель театра "Сатирикон"

Режиссером постановки является молодой и талантливый Гоша Мнацаканов. Второй спектакль – "Государь-стендап", который поставил Александр Локтионов.

Это два сокурсника, и оба очень талантливые режиссеры. Константин Райкин, художественный руководитель театра "Сатирикон"

Райкин отметил, что спектакли демонстрируют современный подход к классике.

В основе постановки "Государь-стендап" лежат произведения Макиавелли и Платона – "Государь" и "Государство". Режиссеры импровизируют, соотнося высказывания великих мыслителей прошлого с современностью и пытаются осмыслить нашу жизнь через их труды. Константин Райкин, художественный руководитель театра "Сатирикон"

Постановки будут представлены на двух площадках: "Елизавета Бам" – в Александринском театре, а "Государь-стендап" – на сцене Театра Эстрады имени Аркадия Райкина.

Видео: Piter.tv