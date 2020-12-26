В "Мюзик-Холле" пройдёт моноспектакль Константина Райкина "Самое любимое"

Спектакль состоится 23 сентября.

Актер театра и кино, народный артист России Константин Райкин представит петербуржцам моноспектакль-концерт "Самое любимое", который состоится 23 сентября в 19:00 в "Мюзик-Холле". Об этом Piter.tv рассказали организаторы концерта.

Спектакль состоит из воспоминаний актера. Артист расскажет зрителям о начале творческого пути, о детских увлечениях, о сомнениях в выборе профессии, юношеских увлечениях спортом, животным миром и не только. Вот только рассказывать Райкин будет не словами, а маленькими миниатюрами. В основной части своего моноспектакля-концерта Константин Райкин читает стихи величайших поэтов, любовь к которым сопутствовала всей его жизни. Билеты можно приобрести здесь.

Ранее мы писали, что в Петербурге открывается осенний сезон фестиваля "Дворцы Санкт-Петербурга".

Фото: предоставлено организаторами концерта