В Петербурге открывается осенний сезон фестиваля "Дворцы Санкт-Петербурга"

На следующей неделе, 23 сентября, музыкальный фестиваль "Дворцы Санкт-Петербурга" открывает осенний сезон. Об этом Piter.tv сообщили организаторы фестиваля.
Откроет осенний сезон концерт, посвященный тенору Сергею Лемешеву. В Бронзовом зале Особняка Половцова прозвучат оперные арии, задушевные русские песни и лирические романсы. Их исполнят теноры, солисты ведущих оперных театров и лауреаты международных конкурсов.
В октябре для жителей и гостей Северной столицы подготовили серию концертов с участием ведущих исполнителей и деятелей культуры из Италии. В ноябре в рамках фестиваля состоится масштабный концерт в честь празднования 300-летия Российской Империи. С подробной афишей мероприятий можно ознакомиться на сайте.
Ранее мы писали, что шоу-пространство "Ленинград Центр" открывает новый сезон.
Фото: ВКонтакте / Фонд "Дворцы Санкт-Петербурга"
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