В Петербурге открывается осенний сезон фестиваля "Дворцы Санкт-Петербурга"

Открытие состоится 23 сентября.

На следующей неделе, 23 сентября, музыкальный фестиваль "Дворцы Санкт-Петербурга" открывает осенний сезон. Об этом Piter.tv сообщили организаторы фестиваля.

Откроет осенний сезон концерт, посвященный тенору Сергею Лемешеву. В Бронзовом зале Особняка Половцова прозвучат оперные арии, задушевные русские песни и лирические романсы. Их исполнят теноры, солисты ведущих оперных театров и лауреаты международных конкурсов.

В октябре для жителей и гостей Северной столицы подготовили серию концертов с участием ведущих исполнителей и деятелей культуры из Италии. В ноябре в рамках фестиваля состоится масштабный концерт в честь празднования 300-летия Российской Империи. С подробной афишей мероприятий можно ознакомиться на сайте.

Ранее мы писали, что шоу-пространство "Ленинград Центр" открывает новый сезон.

Фото: ВКонтакте / Фонд "Дворцы Санкт-Петербурга"