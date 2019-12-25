Шоу-пространство "Ленинград Центр" открывает новый сезон

Открытие состоится 23 сентября.

Петербургское шоу-пространство "Ленинград Центр" 23 сентября открывает новый сезон. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе площадки.

Открывает сезон постановка в жанре "сценический коллаж" – "Старый отель". Шоу для петербуржцев подготовила труппа "Ленинград Центра" совместно с приглашенными артистами. Зрителям представят жанр на любой вкус – от балета до акробатики и контемпорари, с живым вокалом и цирковыми номерами. Постановка пройдет на Малой сцене "Ленинград Центра" в 20:00. Также показы запланированы и на 1, 16, 22, 30 октября. Билеты можно приобрести здесь.

24 сентября фотопроект "Deus ex machina" вновь открывает сезон "Ленинград Центра" и продолжит серию выставок "Давайте знакомиться". Фотопроект, посвященный тем, кто работает за кулисами: техническим службам театра, костюмерам, гримерам, другим творческим и сопровождающим службам. Авторы фотографий – артисты Наталья Иохвидова и Алексей Ишмаев. Открытие выставки состоится в 19:00 в Галерее. Вход свободный.

25 сентября в 20:00 в стенах "Ленинград Центра" состоится балаган-шоу "Жили-были" – постановку в русском стиле с элементами современного танца и циркового искусства. Шоу является продолжением четырехчастного проекта "Сны о России". За музыкальную составляющую отвечает группа EtnoZapil. Также петербуржцы смогут увидеть постановку 8, 9, 15, 23 и 29 октября. Билеты можно приобрести здесь.

С 18 по 20 ноября в 20:00 "Ленинград Центр" представит мономюзикл Максима Леонидова "Я оглянулся посмотреть", участие в котором приняла труппа шоу-пространства. Билеты можно приобрести здесь.

Ленинград Центр" выбран не случайно. Я посмотрел "Иллюзио" и "Фавориты луны" и считаю, что это совершенно уникальное место, где воплощаются сценические задумки в формате музыкальной эксцентричной эклектики. Максим Леонидов

Фото: предоставлено "Ленинград Центром"