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Петербургские спектакли номинированы на "Золотую Маску"
Сегодня, 10:39
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Петербургские спектакли номинированы на "Золотую Маску"

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Всего в итоговый шорт-лист "Золотой Маски" попали 56 постановок.

На премию "Золотая Маска" номинированы 12 спектаклей из Петербурга. Об этом рассказали организаторы мероприятия на сайте. 

В номинации "Лучшие спектакли большой формы" оказались "Один восемь восемь один" Александринского театра и "Чайка" МДТ. За победу среди постановок малой формы будут бороться "Друг мой" и "Опера нищего" театра "Суббота", "Идиот" из "Приюта комедианта" и "Крысолов" от "Театро Ди Капуа". 

Кроме того, номинированы Театр музыкальной комедии с мюзиклом "Петр I", Театр балета им. Якобсона за "Озорные частушки" и Большой театр кукол с "Дневником ласточки". 

Всего в итоговый шорт-лист "Золотой Маски" попали 56 спектаклей.

Ранее на Piter.TV: иранский театр выступит на фестивале в Петербурге "Балтийский дом".

Фото: Pxhere

Теги: премия золотая маска, театры петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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