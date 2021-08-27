Петербургские спектакли номинированы на "Золотую Маску"

Всего в итоговый шорт-лист "Золотой Маски" попали 56 постановок.

На премию "Золотая Маска" номинированы 12 спектаклей из Петербурга. Об этом рассказали организаторы мероприятия на сайте.

В номинации "Лучшие спектакли большой формы" оказались "Один восемь восемь один" Александринского театра и "Чайка" МДТ. За победу среди постановок малой формы будут бороться "Друг мой" и "Опера нищего" театра "Суббота", "Идиот" из "Приюта комедианта" и "Крысолов" от "Театро Ди Капуа".

Кроме того, номинированы Театр музыкальной комедии с мюзиклом "Петр I", Театр балета им. Якобсона за "Озорные частушки" и Большой театр кукол с "Дневником ласточки".

Всего в итоговый шорт-лист "Золотой Маски" попали 56 спектаклей.

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Фото: Pxhere