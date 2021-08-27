Новый сезон "Театра дождей" открыла комедия о Диком Западе

В воскресенье, 22 августа в "Театре Дождей" стартовал 33 сезон представлений.

В честь события на Большой сцене Молодежного театра на Фонтанке была сыграна постановка пьесы "Продавец дождя". Комедия Ричарда Нэша считается первоисточником местного репертуара. В мае этого года ей исполнилось 30 лет.

Режиссером спектакля выступила художественный руководитель "Театра дождей" Наталья Никитина, которая поставила эту комедию еще в 1992 году.

К своим образам вернулись такие именитые актеры, как Анатолий Рычагов, Александр Маков, Роман Федоров, Анастасия Тилина и Александр Шведов.

Мне очень понравился формат театра. Это прикольнее, чем кино, ведь здесь ты видишь людей вживую. И мне очень нравится, как играют актеры – это выглядит так, будто эмоции, которые они изображают, действительно настоящие. В "Продавце дождя" мне нравится антураж, такая старинная Америка… И, несмотря на то, что мы сидим в обычном зале, она передается так правдоподобно, как будто оказываешься на Диком Западе, та же засуха. Наверное, все дело в костюмах, игре актеров и декорациях. Арсений Щедрин, зритель постановки.

Новый сезон обещает порадовать гостей "Театра дождей", ведь в конце августа круглые даты отметят и другие примечательные постановки. Среди них актуальная добрая комедия "Странная мисс Сэвидж", музыкальные спектакли "Тряпичная кукла" и "От красной крысы до зеленой звезды".

Материал подготовили Лев Кузнецов и Анна Кравченко, Piter.tv