Иранский театр выступит на фестивале в Петербурге "Балтийский дом"

Тегеранский университет представит спектакль Рахмата Амини "Речь Гурдофарид".

На международном фестивале "Балтийский дом" в Петербурге выступит театр из Ирана с постановкой по мотивам персидского эпоса "Шахнаме". Об этом пишет ТАСС.

Мы стремимся год от года расширять границы наших театральных, художественных, нравственных впечатлений, и приезд театра из Ирана в этом смысле – событие очень интересное, поскольку театральное искусство этой страны нам известно очень мало. Сергей Шуб, руководитель фестиваля, заслуженный деятель искусств России

Тегеранский университет представит спектакль Рахмата Амини "Речь Гурдофарид". Его ставили совместно с Институтом исполнительских искусств "Тамашаган".

После представления иранские артисты планируют провести мастер-класс "Искусство драматического рассказа в Иране". Преподаватели учреждения на примере "Слова о полку Игореве" расскажут, как подготовить текст эпической фольклорной пьесы для театральной инсценировки.

Ранее мы сообщали о том, что из театра на Каменноостровском проспекте пропал кот Станиславский.

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