Из театра на Каменноостровском проспекте пропал кот Станиславский

Он не пришел домой 28 сентября.

Пропал кот Станиславский, который жил в театре на Каменноостровском проспекте, 27Г, в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Театра имени Которого Нельзя Называть.

Станиславскому 7 лет, он рыжий, с полосками. Ухо немного надорвано, и царапина на носу. Кот свободно гулял во дворе, в сквере Низами и последние месяцы на территории Первого медицинского им. Павлова. Не пришел домой 28 сентября.

Мы его недавно помыли и надели новый ошейник от блох (розово-бежевый), но написать адрес и имя не успели сразу, потом забыли. Возможно, что кто-то "спас" котика и забрал домой. Пресс-служба Театра имени Которого Нельзя Называть

Если вы видели Станиславского, звоните по номеру +7 (950) 007-55-26.

Ранее мы рассказывали о том, что спасатели Ленобласти нашли живым мужчину, которого искали с 24 сентября.

Фото: ВКонтакте / Театр имени Которого Нельзя Называть