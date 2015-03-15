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Спасатели Ленобласти нашли живым мужчину, которого искали с 24 сентября
Сегодня, 11:02
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Спасатели Ленобласти нашли живым мужчину, которого искали с 24 сентября

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Спасатели Ленинградской области нашли мужчину, которого искали три дня. Он был найден живым.

Пожилый мужчина, который пропал в лесном массиве в районе деревни Страшево Волховского района, был найден благодаря усилиям спасателей и добровольцев. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

К поиску были привлечены спасатели поисково-спасательного отряда Новой Ладоги и добровольцы ПСО Экстремум. 

После тщательных поисков, которые продолжались с 24 сентября, мужчина был обнаружен добровольцами. Они эвакуировали его из леса и передали родственникам. 

Ранее сообщалось, что спасатели выезжали на вызов дважды в ночь на 27 сентября.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: ленобласть, пенсионер, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Общество, Новости Ленинградской области,

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