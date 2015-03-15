Спасатели Ленобласти нашли живым мужчину, которого искали с 24 сентября

Спасатели Ленинградской области нашли мужчину, которого искали три дня. Он был найден живым.

Пожилый мужчина, который пропал в лесном массиве в районе деревни Страшево Волховского района, был найден благодаря усилиям спасателей и добровольцев. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

К поиску были привлечены спасатели поисково-спасательного отряда Новой Ладоги и добровольцы ПСО Экстремум.

После тщательных поисков, которые продолжались с 24 сентября, мужчина был обнаружен добровольцами. Они эвакуировали его из леса и передали родственникам.

Ранее сообщалось, что спасатели выезжали на вызов дважды в ночь на 27 сентября.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти