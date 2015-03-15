Спасатели Ленобласти нашли живым мужчину, которого искали с 24 сентября

Пожилый мужчина, который пропал в лесном массиве в районе деревни Страшево Волховского района, был найден благодаря усилиям спасателей и добровольцев. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.
К поиску были привлечены спасатели поисково-спасательного отряда Новой Ладоги и добровольцы ПСО Экстремум.
После тщательных поисков, которые продолжались с 24 сентября, мужчина был обнаружен добровольцами. Они эвакуировали его из леса и передали родственникам.
Ранее сообщалось, что спасатели выезжали на вызов дважды в ночь на 27 сентября.
Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все