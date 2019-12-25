Спасатели выезжали на вызов дважды в ночь на 27 сентября

Областные спасатели проявили свою профессиональную подготовку и оперативность, дважды выезжая на спасательные работы.

Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно были вызваны в лесной массив в районе деревни Мишкино Тосненского района, чтобы помочь заблудившемуся пожилому мужчине. Благодаря работе спасателей, пострадавший был обнаружен и успешно доставлен к родственникам. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Второй выезд спасателей поисково-спасательного отряда Новой Ладоги был произведен из-за двух человек, которые застряли на автомобиле в лесном массиве около города Новая Ладога. Спасатели быстро прибыли на место и эвакуировали пострадавших. Их доставили в город.

Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти нашли заблудившегося в лесу мужчину.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

