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Спасатели выезжали на вызов дважды в ночь на 27 сентября
Сегодня, 10:11
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Спасатели выезжали на вызов дважды в ночь на 27 сентября

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Областные спасатели проявили свою профессиональную подготовку и оперативность, дважды выезжая на спасательные работы.

Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно были вызваны в лесной массив в районе деревни Мишкино Тосненского района, чтобы помочь заблудившемуся пожилому мужчине. Благодаря работе спасателей, пострадавший был обнаружен и успешно доставлен к родственникам. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Второй выезд спасателей поисково-спасательного отряда Новой Ладоги был произведен из-за двух человек, которые застряли на автомобиле в лесном массиве около города Новая Ладога. Спасатели быстро прибыли на место и эвакуировали пострадавших. Их доставили в город.

Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти нашли заблудившегося в лесу мужчину.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти
 

Теги: ленобласть, спасатели
Категории: Лента новостей, Общество, Новости Ленинградской области,

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