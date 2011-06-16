Спасатели Ленобласти нашли заблудившегося в лесу мужчину

В Ленобласти потерялся в лесу пожилой мужчина. Спасатели нашли его и передали родственникам.

Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно совершили успешную операцию по поиску и спасению пожилого мужчины, который заблудился в лесном массиве в районе деревни Рамцы Тосненского района. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Мужчина был найден около 9 часов вечера 24 сентября и был выведен из лесной чащи. Спасатели передали пострадавшего родственникам.

Ранее сообщалось, что спасатели из Шлиссельбурга спасли женщину, заблудившуюся в лесу.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти