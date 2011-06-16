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Спасатели Ленобласти нашли заблудившегося в лесу мужчину
Сегодня, 11:05
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Спасатели Ленобласти нашли заблудившегося в лесу мужчину

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В Ленобласти потерялся в лесу пожилой мужчина. Спасатели нашли его и передали родственникам.

Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно совершили успешную операцию по поиску и спасению пожилого мужчины, который заблудился в лесном массиве в районе деревни Рамцы Тосненского района. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Мужчина был найден около 9 часов вечера 24 сентября и был выведен из лесной чащи. Спасатели передали пострадавшего родственникам. 

Ранее сообщалось, что спасатели из Шлиссельбурга спасли женщину, заблудившуюся в лесу.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

 

Теги: ленобласть, спасатели
Категории: Лента новостей, Общество, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Голубева Татьяна Мария
Сегодня 12:03

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