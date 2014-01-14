Спасатели из Шлиссельбурга спасли женщину, заблудившуюся в лесу

В Ленобласти в лесу нашли потерявшуюся женщину. Спасатели нашли ее с помощью геолокации.

Спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга успешно спасли женщину, которая заблудилась в лесном массиве в районе посёлка Мга. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы.

Сообщение о пропаже поступило вечером 21 сентября, после чего спасатели начали поиски. Благодаря геолокации ПСО Экстремум удалось обнаружить пострадавшую и вывести ее из леса.

Женщине оказали необходимую помощь. Спасатели напоминают о необходимости быть осторожными в лесу и следовать правилам безопасности, чтобы избежать подобных ситуаций.

Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласть дважды вечером 20 сентября выезжали искать людей.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти