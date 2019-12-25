Спасатели Ленобласть дважды вечером 20 сентября выезжали искать людей

Спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга дважды выезжали на поисковые работы в лесной массив вечером 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.
Первая заявка поступила от двух женщин, которые заблудились в районе ж/д станции Назия.
Второй выезд пришёлся на лесной массив в районе СНТ Светлые горки того же района, где не могла выйти из леса женщина.
Все пострадавшие были успешно найдены, выведены и переданы родственникам благодаря оперативным действиям спасателей.
Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласть помогли пенсионеру выбраться из леса.
Фото: аварийно-спасательная служба
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