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Спасатели Ленобласть дважды вечером 20 сентября выезжали искать людей
Сегодня, 10:07
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Спасатели Ленобласть дважды вечером 20 сентября выезжали искать людей

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В Ленобласти вечером 20 сентября заблудились сразу три женщины. Спасатели смогли оперативно найти их и передать родственникам.

Спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга дважды выезжали на поисковые работы в лесной массив вечером 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Первая заявка поступила от двух женщин, которые заблудились в районе ж/д станции Назия. 

Второй выезд пришёлся на лесной массив в районе СНТ Светлые горки того же района, где не могла выйти из леса женщина. 

Все пострадавшие были успешно найдены, выведены и переданы родственникам благодаря оперативным действиям спасателей.

Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласть помогли пенсионеру выбраться из леса.

Фото: аварийно-спасательная служба

Теги: ленобласть, потерялись, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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