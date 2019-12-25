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Спасатели Ленобласть помогли пенсионеру выбраться из леса
Сегодня, 9:15
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Спасатели Ленобласть помогли пенсионеру выбраться из леса

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В Гатчинском районе спасатели спасли пожилого мужчину, который заблудился в лесном массиве.

Информация о пропаже поступила вечером 19 сентября. На место происшествия были направлены спасатели, которые начали поиск пропавшего. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы.

Через несколько часов поисковики нашли пожилого мужчину и вывели его из леса. Пострадавший передан родственникам. В поисково-спасательном отряде напоминают, что при поездках в лес необходимо соблюдать правила безопасности и иметь при себе средства связи и ориентировку.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти спасатели вытащили из болота корову.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: ленобласть, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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