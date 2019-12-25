Спасатели Ленобласть помогли пенсионеру выбраться из леса

В Гатчинском районе спасатели спасли пожилого мужчину, который заблудился в лесном массиве.

Информация о пропаже поступила вечером 19 сентября. На место происшествия были направлены спасатели, которые начали поиск пропавшего. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы.

Через несколько часов поисковики нашли пожилого мужчину и вывели его из леса. Пострадавший передан родственникам. В поисково-спасательном отряде напоминают, что при поездках в лес необходимо соблюдать правила безопасности и иметь при себе средства связи и ориентировку.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти спасатели вытащили из болота корову.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти