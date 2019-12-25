В Ленобласти спасатели вытащили из болота корову

По пути на новое пастбище животное увязло в болоте.

В Ленинградской области спасатели МЧС вытащили из болота застрявшую там корову. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Буренка паслась на лугу вблизи деревни Кабацкое Ленинградской области. Трава на соседнем поле показалась зеленее. По пути на новое пастбище животное увязло в болоте.

Спасателям потребовалось альпинистское снаряжение, чтобы вытащить животное из трясины. Её вызволяли три специалиста Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Сейчас корова уже находится под присмотром своей хозяйки.

Годом ранее в Ленобласти спасатели более 4 часов вытаскивали травмированную лошадь из канавы.

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Фото: МЧС Ленинградской области