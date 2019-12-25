В Ленобласти спасатели более 4 часов вытаскивали травмированную лошадь из канавы

Было решено пропустить под лошадью рукава и с их помощью вытянуть ее из канавы.

Более 4 часов огнеборцы Леноблпожспас проводили спасательную операцию по вызволению травмированной лошади из канавы. Об этом сообщила пресс-служба Леноблпожспас

Инцидент произошел в СНТ "Заря-3" Сертоловского городского поселения 15 ноября в 20:37. По прибытии возле незастроенного участка пожарные обнаружили в канаве лежащую на боку лошадь. По словам хозяйки, у животного подозрение на травму ноги.

Было решено пропустить под лошадью рукава и с их помощью вытянуть ее из канавы. Задача предстояла сложная – животное, весившее около 400 кг, лежало на боку в узкой подтопленной канаве. Лошадь высвобождали из западни четыре часа.

На счету прибывшего дежурного караула это уже не первый случай подобных работ. В августе огнеборцы вытаскивали коня из болота.

Фото: ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС"