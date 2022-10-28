В Петербурге вырос интерес к фотосессиям с лошадьми

Цены поднялись перед праздниками.

В Петербурге увеличился спрос на новогодние фотосессии с лошадьми. По словам организаторов съёмок, интерес горожан вырос примерно на 25 %, что привело к увеличению стоимости услуг. Об этом пишет КП-Петербург.

Варианты фотосессий делятся на два основных формата: индивидуальная съёмка продолжительностью 1 час и так называемый фотодень, в рамках которого участникам выделяется 20–30 минут. Съёмки проводят в конных клубах, парках и на отдельных локациях, включая исторические здания.

Отмечается, что в этом году повышенным спросом пользуются образы в русском стиле. Посетители могут арендовать костюмы, а также выбрать конкретную лошадь или место съёмки. Стоимость индивидуальной фотосессии составляет 9–15 тыс. рублей. Быстрая съёмка в рамках фотодня стоит 2,7–5 тыс. рублей. Аренда костюма обходится в 5–10 тыс. рублей. Также предлагаются варианты обработки фотографий с добавлением лошадей с помощью ИИ. Стоимость трёх таких изображений составляет 1,5 тыс. рублей.

Специалисты подчёркивают, что фотосессии с лошадьми требуют соблюдения техники безопасности и участия инструкторов, поскольку животные могут реагировать на внешние раздражители.

Фото: pxhere