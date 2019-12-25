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В Ленобласти спасатели вытащили из болота застрявшего коня
Сегодня, 13:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти спасатели вытащили из болота застрявшего коня

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Инцидент произошел в лесном массиве возле коттеджного поселка "Особый статус" (Всеволожский район). До прибытия спасателей наездники на протяжении четырех часов поддерживали над водой голову животного, застрявшего по самую шею в вязкой жиже, чтобы он не захлебнулся.

Конная прогулка едва не закончилась трагедией, молодой конь по кличке Бах едва не утонул в болоте. На помощь ему пришли специалисты МЧС Ленинградской области.

Инцидент произошел в лесном массиве возле коттеджного поселка "Особый статус" (Всеволожский район). До прибытия спасателей наездники на протяжении четырех часов поддерживали над водой голову животного, застрявшего по самую шею в вязкой жиже, чтобы он не захлебнулся. Ситуация осложнялась тем, что в данной местности плохо работала сотовая сеть и определить точное местоположение оказалось затруднительным.

Чтобы высвободить животное, под его брюхом и передними ногами пропустили тросы, веревки и пожарные рукава. Понадобилось несколько часов, чтобы вызволить Баха. Операция по спасению завершилась благополучно. 

Фото: МЧС по Ленобласти

Теги: болото, конь
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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