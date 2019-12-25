В Ленобласти спасатели вытащили из болота застрявшего коня

Инцидент произошел в лесном массиве возле коттеджного поселка "Особый статус" (Всеволожский район). До прибытия спасателей наездники на протяжении четырех часов поддерживали над водой голову животного, застрявшего по самую шею в вязкой жиже, чтобы он не захлебнулся.

Конная прогулка едва не закончилась трагедией, молодой конь по кличке Бах едва не утонул в болоте. На помощь ему пришли специалисты МЧС Ленинградской области.

Инцидент произошел в лесном массиве возле коттеджного поселка "Особый статус" (Всеволожский район). До прибытия спасателей наездники на протяжении четырех часов поддерживали над водой голову животного, застрявшего по самую шею в вязкой жиже, чтобы он не захлебнулся. Ситуация осложнялась тем, что в данной местности плохо работала сотовая сеть и определить точное местоположение оказалось затруднительным.

Чтобы высвободить животное, под его брюхом и передними ногами пропустили тросы, веревки и пожарные рукава. Понадобилось несколько часов, чтобы вызволить Баха. Операция по спасению завершилась благополучно.

Фото: МЧС по Ленобласти