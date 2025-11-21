На болотах Петербурга и Ленобласти распустилась пушица влагалищная

Это растение крайне важно для экосистемы болота.

В Петербурге и Ленинградской области начала распускаться пушица влагалищная, рассказал 24 марта известный биолог Павел Глазков.

Это растение крайне важно для экосистемы болота: оно образует кочки, которые являются убежищем для многих животных, а также помогает удерживать влагу и предотвращает разрушение почвы. Кроме того, весной пушица – ценный корм для лосей и водоплавающих птиц.

А теперь о названии. Почему пушица влагалищная? Родовое название она получила за свой внешний вид летом. Когда растение отцветает и созревают плоды, ее околоцветник представляет собой гладкие мягкие белые волоски, внешне напоминающие "пуховку". А видовое название пушица получила за внешний вид нижней части листьев. Ботаники, в отличие от зоологов, влагалищем называют нижнюю часть листьев, представленную трубочкой, которая как бы обнимает собой стебель и таким образом крепится к нему. Павел Глазков, биолог

Влагалище пушицы расширено в виде желобка и охватывает стебель длиной до 12 сантиметров.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре