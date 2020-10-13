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На болотах в Петербурге и Ленобласти начала плодоносить пушица
Сегодня, 18:21
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На болотах в Петербурге и Ленобласти начала плодоносить пушица

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Пушица важна для экосистемы болота: она образует кочки.

Пушица влагалищная начала плодоносить на болотах в Петербурге и Ленобласти. Об этом рассказал биолог Павел Глазков накануне. 

При созревании плодов околоцветник растения представляет гладкие мягкие белые волоски. В народе пушицу называют "хлопковой травой" и "болотным хлопком".

Свое видовое название – "влагалищная" – пушица получила за внешний вид нижней части листьев. Ботаники, в отличие от зоологов, влагалищем называют нижнюю часть листьев, представленную трубочкой, которая как бы обнимает собой стебель и таким образом крепится к нему. Так крепятся к стеблю листья у многих злаковых, в том числе у пшеницы. 

Павел Глазков, биолог 

Пушица важна для экосистемы болота: она образует кочки, являющиеся убежищем для многих животных и помогающие удерживать влагу. 

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти лосихи растят малышей, а лоси отращивают рога. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре 

Теги: болота, пушица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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