На болотах в Петербурге и Ленобласти начала плодоносить пушица

Пушица важна для экосистемы болота: она образует кочки.

Пушица влагалищная начала плодоносить на болотах в Петербурге и Ленобласти. Об этом рассказал биолог Павел Глазков накануне.

При созревании плодов околоцветник растения представляет гладкие мягкие белые волоски. В народе пушицу называют "хлопковой травой" и "болотным хлопком".

Свое видовое название – "влагалищная" – пушица получила за внешний вид нижней части листьев. Ботаники, в отличие от зоологов, влагалищем называют нижнюю часть листьев, представленную трубочкой, которая как бы обнимает собой стебель и таким образом крепится к нему. Так крепятся к стеблю листья у многих злаковых, в том числе у пшеницы. Павел Глазков, биолог

Пушица важна для экосистемы болота: она образует кочки, являющиеся убежищем для многих животных и помогающие удерживать влагу.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти лосихи растят малышей, а лоси отращивают рога.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре