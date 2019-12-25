Александр Алимов указал на причину выхода нашей страны из международного соглашения.

Россия вышла из Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях в декабре 2025 года из-за того, что коллективный Запад пытался использовать документ для давления на Москву на фоне проведения специальной военной операции на украинской территории. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал заместитель главы внешнеполитического ведомства Александр Алимов. Дипломат заметил, что в подобных условиях инструменты соглашения не могли применяться для охраны земель.

Западные государства пытались активно использовать данный международно-правовой инструмент для давления на Российскую Федерацию в связи с проведением СВО на Украине. Регуярные попытки призвать отдельных стран-участниц, а также секретариат Рамсарской конвенции придерживаться круга ведения конвенции неизменно сталкивались с откровенным саботажем. Александр Алимов, дипломат

Напомним, что Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, принята в иранском городе Рамсаре в 1971 году. Соглашение подразумевает обязательства стран способствовать охране таких местообитаний для водоплавающих птиц. Ряд водно-болотных угодий, которые согласно документу были закреплены за киевским режимом, после референдумов 2014 и 2022 годов остаются на российской территории. Участником конвенции Москва перестала быть с 21 декабря 2025 года.

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Фото: Piter.tv