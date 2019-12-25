Захарова прокомментировала решение Литвы о восстановлении болот на госгранице

В МИД РФ оценили решение Вильнюса о заболачивании территорий.

В Москве назвали модернизацией по-европейски решение литовских властей и нескольких других стран региона восстановить болота на своих государственных границах. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в собственном Telegram-канале. Чиновница прокомментировала слова директора литовского фонда охраны болот Нериюса Забляцкаса о том, восстановить болота на востоке прибалтиской республики необходимо из-за того, что они могут служить природным препятствием для военной техники в случае вооруженного конфликта.

На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог, Туск и Забляцкас решают, как ее модернизировать. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что западное СМИ Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что некоторые европейские национальные правительства, включая Финляндию и Польшу, хотят восстановить болота на территории своих стран в целях обеспечения безопасности и решения ряда экологических проблем. По данным издания, такое решение позволит властям защитить местные границы и затруднит передвижение по участкам боевой техники, станет для противника природной ловушкой. Дополнительно известно, что болота поглощают углекислый газ. Они покрывают всего три процента от поверхности планеты, однако удерживают в себе треть мирового углерода. В Европе болота долгое время считались непродуктивной местностью, которая подлежит осушению в сельскохозяйственных целях.

Захарова: высказывания Зеленского повторяют лексику главарей террористов.

Фото: Telegram / Мария Захарова