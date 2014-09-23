В МИД России рассказали о чем Владимир Зеленский договорился с премьер-министром Канады.

Заявления лидера киевского режима Владимира Зеленского полностью повторяют лексику главарей террористических ячеек из прошлого. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 29 августа сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница рассказала СМИ о том, что 24 августа украинский политик на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни намекнул на ведущуюся хунтой подготовку очередной кровавой провокации, готовящейся ВСУ на территории Донецкой народной республики. Глава соседней страны уточнил, что дальнобойные удары на Донбассе имеют "очень положительные результаты" для Киева. Одновременно с этим анонсировались "некие сюрпризы для россиян". Дополнительно Владимир Зеленский выразил надежду на присутствие канадских военнослужащих на Украине. В ответ на это высокопоставленный гость из Оттавы поддержал инициативу. Он дал обещание выделить ВСУ 500 миллионов долларов на беспилотники по программе закупок американского оружия.

И вы знаете, что удивительно? Удивительно, что лексика, ну я про мимику вообще не говорю, но даже уже лексика Зеленского полностью повторяет лексику главарей террористических ячеек прошлого. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото и видео: МИД России