Захарова рассказала о письме Лаврова к журналистке NBC

Москва напомнила об интервью главы МИД России американскому телеканалу.

Министр по иностранным делам России Сергей Лавров направил личное письмо американской журналистке с телеканала NBC News с просьбой представить в Москву информацию о якобы нарушениях, совершённых Вооружёнными силами России, гуманитарного права на Украине. Однако спустя неделю ответа от зарубежного СМИ так и не поступило. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 29 августа сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что США не предоставили никаких доказательств, якобы имевших место инцидентов в зоне проведения специальной военной операции.

Ведущая многократно и в провокационном ключе, перебивая собеседника, обращалась к неустановленным фактам нарушения вооруженными силами, якобы это было сделано со стороны России в ходе проведения СВО на Украине, отдельных положений международного гуманитарного права. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Министр иностранных дел Сергей Лавров направил личное письмо журналистке с просьбой представить информацию об упоминавшихся в ходе беседы случаях. Дипломат указал, что иностранный корреспондент обошла вниманием доказанные многочисленные факты военных преступлений со стороны боевиков ВСУ, жертвами которых пали мирные жители нашей страны.

Фото и видео: МИД России