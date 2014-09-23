Захарова высказалась об опциях Запада по гарантиям безопасности Украине

Мария Захарова указала на однобокость позиции коллективного Запада.

Гарантии безопасности для украинского государства должны быть не условием, а результатом переговоров с российским руководством. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 29 августа сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что Москва исходит из того, что предлагаемые коллективным Западом опции после достижения мира на Украине носят однобокий характер, так как строятся с очевидным расчетом на дальнейшее сдерживание России.

И авторы подобных идей идут по пути втягивания киевского режима в орбиту НАТО... Необходимо понимать, что предоставление гарантий безопасности - это не условия, а результат мирного урегулирования на основе устранения первопричин кризиса. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Зеленский саботирует мирный переговорный процесс.

Фото и видео: МИД России