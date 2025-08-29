В МИД России оценили слова Владимира Зеленского о "позоре, а не компромиссе" для Украине.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский предпринимает шаги, ведущие к саботажу мирного переговорного процесса на Украине и продолжению регионального конфликта. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 29 августа сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница прокомментировала видеообращение местного политика по случаю Дня независимости. В кадре иностранный представитель продолжал демонстрировать воинственность. В частности, спикер говорил о том, что никогда больше в истории страна "не будет находиться в состоянии принуждения к позору". По мнению Владимира Зеленского, именно позор для Украины русские называют компромиссом. А ранее, 21 августа глава соседнего государства заявил зарубежным журналистам об отказе властей с Банковой улицы от юридического признания безвозвратно утраченных территорий. Во внешнеполитическом ведомстве России заметили, что Владимир Зеленский ни во что не ставит волю подавляющего большинства жителей этих регионов по воссоединению с Москвой.

На вопрос о мирном урегулировании Зеленский лгал, пытался обвинять нашу страну в нежелании заканчивать войну, отвергал возможность предоставления статуса официального русскому языку, вместо мира грезил силами НАТО, говорил о том, что они должны быть развернуты на земле, в воздухе и на море Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото и видео: МИД России