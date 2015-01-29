МИД РФ осуждает попытку "евротройки" возобновить санкции ООН против Ирана

Мария Захарова отреагировала на попытку осуществления "снэпбэка" западных стран в отношении СВПД.

Москва осуждает попытку Великобритании, Франции и Германии запустить возобновление санкций ООН против Ирана. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 29 августа сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала, что 28 августа министры иностранных дел Соединенного королевства ФРГ и Франции направили обращение на имя генерального секретаря Антониу Гутерриша и председателя Совета Безопасности при Всемирной организации о якобы существенном несоблюдении властями Тегерана обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Это обращение преподносится как уведомление, предусмотренное параграфом 11 резолюции СБ ООН 2231 и запускающее дальнейшую цепочку шагов по восстановлению давно отмененных ооновских санкций в отношении Ирана. На самом деле рассматриваться в этом качестве оно не может. Решительно осуждаем эти действия европейских стран. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве объяснили СМИ, что подобные действия со стороны европейских стран - участниц СВПД являются бесцеремонной попыткой манипулирования положениями резолюции СБ ООН под номером 2231. Сам механизм восстановления прежних санкций западник называют "снэпбэком". Речь идет о сложной в процедурном плане конструкции, которая ранее не имела прецедента в мировой политике. В Москве напомнили, что СВПД и резолюция 2231 ООН строились на тщательно выверенном балансе национальных интересов всех сторон конфликта, в отсутствие которого сейчас достигнутые договоренности перестают работать.

Фото и видео: МИД России