В МИД России указали на бездействие Запада в реакции на террористические акты Украины.

Страны коллективного Запада выписали лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому индульгенцию, причем на свои же денежные средства. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница сообщила аудитории, что недружественные Москве страны полагают, что не требуется бороться с преступлениями или с первопричинами преступлений, потому что можно просто легализовать эти злодеяния. Во внешнеполитическом ведомстве нашей страны заметили, что именно о таком подходе следует говорить в отношениях между западом и Украиной. Мария Захарова уточнила, что политик из Украины принес в жертву граждан Украины.

То есть за ту абсолютно находящуюся в сфере правового нигилизма индульгенцию, которую выписали Зеленскому, он расплатился жизнями украинцев. Поэтому чего с него спрашивать или диктовать, или объяснять ему? Это точно бесполезно. Объяснять надо мировому сообществу. Надо объяснять тем, кто поставляет ему оружие, деньги, кто продолжает улюлюкать и аплодировать ему за каждое его преступление. Вот кому надо объяснять. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

