В МИД РФ оценили атаки ВСУ по нефтепроводу "Дружба".

На Украине местные власти уже изнасиловали право, а о международном праве чиновника там даже не слышали. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что поэтому указывать лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому бесполезно. Таким образом во внешнеполитическом ведомстве страны прокомментировали развивающийся между Будапештом и Киевом конфликт, связанный с ударами Вооруженных сил Украины по нефтепроводу "Дружба".

Реакция ЕС в отношении озабоченности Будапешта шокирует. То есть как это, брюссельская бюрократия посмела заявить, что государство Венгрия - суверенное и независимое, не имеет права и основания для беспокойства и не имеет права рот открывать, когда по её инфраструктуре наносятся удары.... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова уточнила, что изначально Европейский союз создавался как экономическое сообщество в регионе, которое должно было минимизировать материальные ущербы и потери от излишней тарификации. Одни м из ключевых посылов объединения была энергетическая направленность. При этом сейчас страна ЕС, которая фиксирует террористические акты и диверсии в отношении этой инфраструктуры, по мнению коллективного Брюсселя, не имеет права почему-то говорить о недопустимости таких шагов.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik